Evasione fiscale, sequestrati 5 milioni a imprenditori

Più di 5 milioni di euro sono stati sequestrati a 4 imprenditori condannati in via definitiva per evasione fiscale, indebite compensazioni e mancato versamento di imposte e ritenute. Il sequestro è stato effettuato dalla guardia di finanza lunedì mattina su delega della procura di Monza, che ha chiesto di eseguire un provvedimento di confisca.

Sotto indagine era finito un consorzio di cooperative che operava nella zona di Milano e in quella brianzola nei settori della consulenza amministrativa, del movimento merci e della pulizia di grandi edifici. Secondo gli accertamenti delle fiamme gialle, il consorzio (formalmente fornitore di manodopera a committenti medio-grandi) subappaltava commesse a società cooperative collegate. Queste ultime erano di fatto 'scatole vuote' create per far fruttare i guadagni illeciti.

Stando all'inchiesta, i 4 imprenditori avrebbero occultato ricavi per 7 milioni di euro, compensando crediti non spettanti per 1,2 milioni ed evadendo imposte e ritenute per 500mila euro. Il danno complessivo all'erario ammonta a 8,7 milioni.