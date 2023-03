L'impero costruito coi soldi 'sporchi': sequestrati soldi, case, auto e barche per 22 milioni di euro

La frode fiscale, i soldi che "volano" verso l'estero e tornano in Italia in contanti. Puliti. Pronti a essere investiti per accumulare altra ricchezza. I finanzieri del comando provinciale di Milano, su delega della Procura meneghina, hanno dato esecuzione giovedì mattina a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza di beni per un valore di 22 milioni di euro.

Nel mirino delle fiamme gialle, si legge in una nota, è finita una "organizzazione criminale dedita al riciclaggio di proventi illeciti derivanti da una rilevante frode fiscale nel settore dei metalli ferrosi". In sostanza, i soldi sporchi - stando a quanto ricostruito dall'indagine - venivano spostati in Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca e Serbia e poi riportati in Italia però in contanti. Nel giro sono coinvolte 18 persone e 24 società nazionali ed estere.

Durante le perquisizioni, messe a segno da 150 militari tra Lombardia, Marche, Umbria, Liguria, Piemonte e Puglia, sono scattati i sigilli per 800mila euro in contanti, 3 milioni di euro su conti correnti, 120 case, 100 auto, due barche e numerosi orologi di pregio e gioielli. Al momento del blitz è stato anche eseguito un fermo di indiziato di delitto per detenzione di una pistola rubata, un arresto in flagranza per droga - con il sequestro di 19 grammi di cocaina - e notificato un decreto di espulsione.