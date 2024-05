False Onlus per l'accoglienza migranti, dopo la condanna il maxi sequestro

Attraverso tre Onlus appositamente costituite, facevano "incetta" dei bandi di gara emessi dalle prefetture di Lodi, Parma e Pavia per l'accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo, tra il 2014 e il 2018. Secondo l'accertamento della guardia di finanza lodigiana, avrebbero ottenuto risorse per più di 8 milioni di euro in relazione a 29 bandi di gara. E, attraverso false fatturazioni, attestavano l'erogazione di servizi di accoglienza in gran parte non resi, rendicontavano spese mai sostenute e coprivano prelievi di denaro per "distrarre" le risorse pubbliche.

Mentre sul piano penale è intervenuta una sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Miano, la Corte dei Conti della Lombardia sta procedendo contro 11 persone e 3 Onlus attraverso un provvedimento di sequestro conservativo, con vincolo su 9 immobili, 21 autoveicoli, 37 conti correnti, 4 quote di partecipazione societaria e 9 crediti da rapporto di lavoro.

Da ultimo, l'autorità giudiziaria contabile ha citato in udienza le 11 persone e le 3 Onlus per il pagamento di più di 5 milioni di euro a favore delle prefetture di Lodi, Parma e Pavia, pari al danno erariale accertato.