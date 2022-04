I 17 aerei privati di contrabbando sequestrati dalla finanza

Maxi sequestro di aerei da parte della guardia di finanza di Asti. Si tratta in realtà di un nuovo capitolo per i 17 aerei sequestrati dai finanzieri astigiani la prima volta il 26 maggio dell'anno scorso. Secondo le indagini delle fiamme gialle, i velivoli erano intestati in modo fittizio a un trust statunitense per evitare di pagare i diritti di confine.

I velivoli, secondo le indagini concluse col primo sequestro di maggio 2021, erano di proprietà di italiani e il tutto era volto a evitare il pagamento di dazi doganali. Il congelamento è stato poi interrotto nel giugno 2021, quando il tribunale del riesame ha disposto il dissequestro. Già a gennaio del 2022, però, la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura di Asti per riconoscendo la parvenza (fumus) del reato di contrabbando, e rimandando la questione al tribunale del riesame di Asti.

La vicenda è giunta ai suoi ultimi sviluppi qualche giorno fa, quando il tribunale di Asti ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso nel 2021: a quel punto i finanzieri sono tornati a sequestrare i mezzi oggetto del presunto reato di contrabbando. L'operazione è stata avviata venerdì mattina dal Comando provinciale di Asti, e ha interessato molte province: Genova, Milano, Bolzano, Cremona, Padova, Ravenna, Massa Carrara, Reggio Emilia, Terni, Perugia e Ragusa.