Sequestrati 780 mln ad Airbnb: "Evade le tasse in Italia"

Maxi sequestro della procura di Milano nei confronti di Airbinb, la piattaforma internet americana che permette di affittare appartamenti per brevi periodi in tutto il mondo. I magistrati del capoluogo lombardo, che da tempo indagano su questioni fiscali legate al colosso californiano, hanno infatti ottenuto un sequestro da quasi 780 milioni di euro dal gip del tribunale nei confronti di una società di diritto irlandese del gruppo, la Airbinb Ireland Unlimited. Il sequestro, si legge in una nota diffusa firmata dal procuratore capo Marcello Viola, è conseguente alla chiusura delle indagini sulle attività italiane della società che vede coinvolte tre persone.

Airbnb, secondo le accuse, non avrebbe ottemperato ai suoi obblighi di “sostituto d’imposta” nei confronti degli affittuari degli appartamenti in Italia sottraendosi al versamento delle imposte per un ammontare pari al sequestro ottenuto e che avrebbero fruttato ricavi complessivi per 3,7 miliardi di euro nel periodo 2017/21.

In particolare, Airbnb avrebbe dovuto dichiarare e versare le ritenute corrispondenti al 21% sui canoni di locazione di breve periodo pagati dagli utenti che utilizzano la piattaforma per trovare case vacanze. Le ritenute ammontano al totale sequestrato (779 milioni e mezzo) in vista della confisca obbligatoria.

La procura di Milano segnala che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con una sentenza del 22 dicembre 2022, e il Consiglio di Stato, con una sentenza del 24 ottobre 2023, hanno confermato l'obbligo, per Airbnb, di prelievo alla fonte della cedolare secca e del successivo versamento del tributo.