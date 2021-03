Mediglia (Milano), 25 chili di 'droga della pazzia' nel doppiofondo del furgone: sequestrati

Venticinque chili di marijuana 'amnesia', una droga che sta diventando purtroppo sempre più popolare e che produce pesanti effetti psichedelici, sono stati sequestrati dopo essere stati trovati nascosti in un furgone a Mediglia, hinterland sud est di Milano. A scoprirli sono stati i carabinieri di Bari dopo aver messo a punto un altro maxi sequestro di 112 chili dello stesso stupefacente nel capoluogo pugliese.

Nei giorni scorsi a Bari i militari avevano scoperto il quintale abbondante di droga in un magazzino e avevano arrestato tre uomini. In seguito all'operazione erano stati avviati accertamenti per capire

la provenienza dell’enorme quantitativo di 'amnesia' e l'attento lavoro di analisi ha consentito di accertare che uno degli arrestati aveva un appartamento in affitto a Mediglia.

Con il supporto dei colleghi di Milano e San Giuliano, i carabinieri hanno perquisito l'abitazione, rinvenendo alcune scatole vuote di arachidi, le stesse trovate nel corso del precedente sequestro. Questo particolare li ha portati a estendere l'ispezione anche a un furgone parcheggiato vicino alla casa e intestato a uno degli arrestati.

Nel veicolo, nascosta dalla tappezzeria sotto i sedili del mezzo, è stata notata la presenza di due cerniere e premendo due pulsanti il pianale di mezzo di è sollevato rivelando un doppiofondo dove sono stati rinvenuti ben 25 involucri di cellophane, contenenti ciascuno un chilo di marijuana 'amnesia', pronta per essere trasportata per rifornire le piazze di spaccio, comportando, nella vendita al dettaglio, un introito illecito di circa 375 mila euro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.