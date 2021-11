Commando armato sequestra e rapina un camionista della Dhl

Un corriere della Dhl è stato bloccato, immobilizzato e infine sequestrato sul suo stesso camion da un commando armato che poi ha rubato l'intero carico di abbigliamento che trasportava. È successo nel pomeriggio di giovedì 18 ottobre a Melzo, hinterland Est di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 17:00, come riportato in una nota diramata dalla questura di Milano. I rapinatori, utilizzando delle fascette da elettricista, hanno immobilizzato il camionista, un 43enne ucraino, nella zona posteriore della cabina e poi hanno scaricato tutti i colli che erano presenti nel cassone.

Successivamente un malvivente si è messo alla guida del camion e si è diretto verso l'ortomercato di Milano dove ha rilasciato il conducente del mezzo in via Lombroso, lì il 43enne ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Milano. Per il momento tutte le piste sono aperte. I detective stanno acquisendo i filmati delle telecamere a circuito chiuso della zona per cercare di dare un volto (e quindi un nome) ai banditi.