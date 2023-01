Due cani morti e uno agonizzante: sequestro in un canile di Milano

Carcasse di animali morti in due sacchetti della spazzatura e un cucciolo denutrito e quasi in coma. È quanto hanno trovato i carabinieri dei Nas durante un'ispezione in un canile dell'hinterland nord di Milano. Il cane malato è stato subito sequestrato e portato dal veterinario. Ad essere sequestrati, poi, perché tenuti in condizioni non idonee, anche gli altri 27 animali presenti nella struttura, che sono stati affidati a rifugi in grado di prendersene cura. Denunciati per maltrattamento il titolare del canile e il suo gestore.

All'interno della struttura a nord di Milano, che esisteva da tempo ed era gestita da privati, i carabinieri si sono accorti del cagnolino sofferente, peraltro non formalmente registrato, particolarmente magro e quasi incosciente, riverso a terra all'interno di un box fatiscente. Purtroppo, per altri due cani - come riferisce il comandante dei Nas di Milano, Salvatore Pignatelli - era già troppo tardi. I loro corpi, già in decomposizione, erano stati accantonati in alcuni sacchetti dei rifiuti. In generale sia nei box sia nei locali interni sono state riscontrate scarse condizioni igienico sanitarie.

Il sequestro nel canile milanese si inserisce nell'ambito di un'operazione più ampia, che nel nord Italia ha visto 275 ispezioni in altrettante strutture per cani e gatti, di cui sei sono state chiuse o sospese. In totale sono stati una settantina i cani sequestrati: oltre ai 27 di Milano, 22 a Brescia e 21 a Cremona. Gli animali, che venivano tenuti in condizioni non idonee, sono stati tutti affidati a rifugi adatti a tenerli in custodia. Nel complesso dieci persone sono state denunciate per maltrattamento di animali.