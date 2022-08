Il capannone abusivo dove si accumulavano rifiuti

Si facevano consegnare i rifiuti e li accumulavano. Il tutto nell'illegalità. Scoperto e sequestrato a Trezzano sul Naviglio, hinterland sud di Milano, un capannone abusivo.

Gli agenti della polizia locale, insospettiti da alcuni movimenti nella zona di via Buonarroti, hanno effettuato un controllo che ha portato a scoprire l'attività non autorizzata di trasporto per conto terzi, come spiega il sindaco della cittadina, Fabio Bottero.

Dopo che nel caponnone è stata rinvenuta un'ingente quantità di rifiuti, inoltre, è scattato il sequestro della struttura. Denunciati i titolari della società.