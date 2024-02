La casa all'asta e i conti correnti: maxi sequestro al boss della 'ndrangheta

Un immobile di Arluno (Milano) è stato sequestrato dalla polizia, su disposizione del Tribunale di Milano, a carico di Agazio Cosimo Carioti, 48 anni, ritenuto elemento di spicco della "locale" di 'ndrangheta a Rho. L'immobile, intestato alla figlia, è stato sequestrato insieme a conti correnti dell'uomo e degli altri membri della sua famiglia per un valore di circa 240mila euro.

Il 48enne è una delle 55 persone indagate per associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e traffico di armi. Stando all'indagine, l'uomo sarebbe stato il coordinatore dell'attività illecita e ha alcuni precedenti che lo portano a essere considerato dall'autorità giudiziaria socialmente pericoloso, proprio per l'appartenenza alla "locale".

La misura patrimoniale è stata autorizzata dal Tribunale (sezione misure di prevenzione) anche perché, come si legge in una nota della questura, "è emerso un quadro fattuale che consente di definire il 48enne quale elemento abitualmente dedito alla commissione di reati che, in relazione alla mancanza di redditi leciti, anche da parte dei familiari, consentono l'applicazione della misura patrimoniale".

L'appartamento di Arluno, in particolare, era stato acquistato all'asta dalla figlia di Carioti. Secondo gli accertamenti patrimoniali, sarebbe stato finanziato "unicamente - si legge ancora nella nota della questura - dai proventi originati dalle attività illecite svolte dall'uomo poiché la stessa risulta priva di ogni forma di reddito e non aver svolto nessuna attività lavorativa".