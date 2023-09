Beccati con 18 chili di fumo: arrestati

Due bustoni per un totale di 18 kg di fumo. Tutti in auto. E per loro sono scattate le manette. Arrestati dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella mattinata di venerdì 8 settembre, nei guai un uomo di 26 anni e un 54enne. Entrambi devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è iniziato quando gli agenti della seconda sezione della squadra mobile di Milano, durante una attività investigativa, hanno seguito il 26enne da casa sua (Santo Stefano Ticino, hinterland nord ovest di Milano) fino a Arsago Seprio (Varese). Una volta arrivato a destinazione c'era un uomo di 54 anni ad aspettarlo. I poliziotti hanno notato i due scendere dalle rispettive autovetture per poi entrare in un capannone. Poco dopo il 26enne è uscito con una busta che ha riposto nella sua auto. Proprio in questo frangente è scattato il blitz.

Nella macchina sono stati trovati 18 chili di hashish suddivisi in due buste. Durante la perquisizione del magazzino, invece, sono saltati fuori 54 grammi di marijuana e 22 bustine di plastica identiche a quelle rinvenute nell’auto del 26enne. Inoltre, nell’abitazione del 54enne a Gallarate (Varese), sono stati sequestrati 92 grammi di marijuana, circa 4 grammi di cocaina, 102 grammi di hashish e materiale per il confezionamento. Per entrambi sono scattate le manette.