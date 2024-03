Retata dei carabinieri al residence dello spaccio

Una 'retata' in piena regola, quella messa in atto giovedì mattina dai carabinieri di Rho insieme al nucleo cinofili di Casatenovo presso il Falcon Residence di Pero (via degli Orti), composto da 138 mini appartamenti e famoso, negli anni, per vari episodi di degrado sociale, spaccio di droga e prostituzione, nonché recentemente teatro di una rapina aggravata, durante la quale un ragazzo di 20 anni era stato brutalmente picchiato da due uomini che vivono nel residence, poi arrestati.

I militari hanno perquisito otto persone, denunciandone cinque (tutti egiziani) perché stranieri irregolarmente in Italia. Inoltre, in un ballatoio comune sono stati sequestrati 13,8 grammi di hashish, rinvenuti dai cani. Non si sa ancora chi li abbia posizionati lì. Infine, un giovane egiziano di 22 anni è stato segnalato come consumatore perché trovato in possesso di quasi 1,5 grammi di hashish. In tutto sono state identificate 53 persone. Sette stranieri irregolari sono stati accompagnati in questura per l'avvio delle procedure di espulsione dall'Italia.

La rapina

La scorsa settimana, un ragazzo egiziano di 20 anni era stato picchiato e rapinato da due uomini, connazionali, poi arrestati dai carabinieri. Alcuni ospiti della struttura avevano visto l'aggressione, su un ballatoio, e avevano dato l'allarme. I rapinatori avevano bloccato mani e piedi della vittima cono una sciarpa, gli avevano incollato sulle labbra del nastro adesivo e, anche con un mattone, lo avevano picchiato su tutto il corpo.

Il giovane era stato trasportato al Sacco, mentre i due aggressori, che vivono nel residence, erano stati arrestati. Il bottino era stato di 190 euro.