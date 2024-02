Milano, nel box senza proprietario 440 grammi di droga

Sulla carta un box vuoto. Nella pratica, evidentemente, un "covo" per nascondere droga e non solo. Giovedì la polizia ha sequestrato in una garage di uno stabile Aler di via Val Maira 440 grammi di hashish. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Greco Turro sono arrivati al box - che risulta non assegnato - nell'ambito di un'attività sullo spaccio in zona Niguarda e Ca' Granda.

All'interno del garage, i poliziotti hanno sequestrato un motorino poi risultato rubato, un set di strumenti da scasso - composto da 13 chiavi alterate - e i panetti di "fumo", con sopra l'immagine di Bart Simpson, verosimilmente un modo per distinguere la partita.

La droga è stata sequestrata per il momento a carico di ignoti, ma le indagini degli agenti proseguono.