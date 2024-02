Sequestrati due "luridi" dalla polizia locale a Milano

Sono stati sequestrati due truck food venerdì sera durante una serie di controlli della polizia locale in piazzale Corvetto a Milano. Secondo quanto è emerso, erano stati posizionati in maniera errata e permanevano oltre quanto consentito.

Era stato il Municipio 4 a segnalare il problema, così come molti cittadini durante il Consiglio di Municipio. Altri avevano presentato un esposto. "Queste attività costituiscono degrado, abbandono di rifiuti e problemi di sicurezza, spesso con abuso di alcolici. Cercheremo di continuare i controlli per dare più sicurezza al quartiere - spiega sui social l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli -. E polizia e carabinieri stanno lavorando contro diversi reati. Insieme a questura, polizia di Stato, carabinieri, Comune, Municipio e polizia locale vogliamo dare più sicurezza al quartiere, dove tanti cittadini vogliono vivere in maniera più serena".