Giocattoli di halloween pericolosi o non in regola: scatta il maxi sequestro

Maschere, lanterne e altri giocattoli di halloween (per un totale di circa 103mila articoli) sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Milano nelle scorse ore. Il maxi sequestro è avvenuto in quattro negozi dell'hinterland di Milano ed è stato portato a termine dai militari del 1° nucleo operativo di Milano e dalle fiamme gialle della compagnia di Melegnano.

Tutti gli oggetti, secondo quanto riportato in una nota diramata dai baschi verdi, non sarebbero stati in regola con le norme dell'unione europea. Più nel dettaglio alcuni avrebbero riportato la marchiatura CE non conforme o contraffatta; altri 4.100 oggetti, invece, sono stati sequestrati per presunte violazioni di disposizioni previste dal "Codice del consumo" e oltre 700 articoli per la normativa relativa alla sicurezza dei giocattoli.

La guardia di finanza a sapere che sono in corso "ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione dei canali di produzione e smistamento dei prodotti".