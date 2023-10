Giochi per Halloween e decorazioni natalizie 'pericolose': maxi sequestro

Maxi sequestro di oltre 200mila giocattoli e articoli per la festa di Halloween, decorazioni natalizie e altri prodotti non conformi agli standard di sicurezza. I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Monza, ai comandi del colonnello Gerardo Marinelli, hanno intensificato i controlli nei punti vendita del territorio nell’ambito delle attività di contrasto all’importazione e vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.

L’attività, racconta MonzaToday, è stata condotta dalle fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Monza che hanno controllato un maxi emporio di Lissone, trovando stoccati nei magazzini oltre 70mila giocattoli, maschere, cerchietti, trucchi, glitter e perline per la festa di Halloween. I prodotti sono risultati “privi della marchiatura “CE”, mancanti delle indicazioni dell’importatore distributore, del luogo di produzione, del contenuto di materiali o sostanze pericolose e relative modalità di smaltimento” in sintesi con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni. Nello stesso negozio sono stati trovati 134mila decorazioni e addobbi di Natale, materiali di cancelleria, prodotti per la casa, per la cura della persona, degli animali non conformi al “Codice del Consumo”.

“Accertata la detenzione per l’immissione sul mercato anche attraverso la grande distribuzione organizzata, le decine di migliaia di prodotti commercializzati sono state immediatamente sottoposte a sequestro in via amministrativa e il legale rappresentante della società segnalato alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per l’applicazione di sanzioni amministrative di cospicua entità”, spiegano dal comando provinciale.

“L’importante stock di giocattoli, maschere e accessori tra i più gettonati ad essere utilizzati in occasione della notte di Ognissanti e del prossimo Natale, laddove immesso sul mercato del consumo avrebbe costituito un concreto pericolo per la salute e l’incolumità soprattutto dei ragazzi, anche in considerazione della sua natura e per l’utilizzo a stretto contatto con la persona conclude la nota.