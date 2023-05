Rischio soffocamento e nessuna certificazione: maxi sequestro di giocattoli

Documenti introvabili e un rischio, serissimo, per la salute dei più piccoli. I finanzieri e i funzionari delle Dogane di Genova hanno sequestrato oltre 95mila giocattoli all'interno del porto della città ligure. I giochi, si legge in una nota, erano "non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori".

Una parte dei prodotti è stata individuata all’interno di un container in arrivo dalla Cina e destinato ad una società del Milanese, un'altra - arrivata in Italia direttamente dallo Sri Lanka - è stata invece scoperta nel magazzino merci dello scalo portuale.

"Da un esame più accurato dei prodotti importati - hanno chiarito finanzieri e doganieri - è emerso che alcuni giocattoli sono risultati non rispondenti agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e unionale, in quanto privi della documentazione tecnica e della marcatura Ce nonché di informazioni identificative minime, mentre altri si sono rivelati pericolosi, come confermato dalle analisi chimiche svolte nei laboratori dell'agenzia delle dogane e dei monopoli di Napoli, in quanto avrebbero potenzialmente messo a rischio soffocamento i bambini a cui tali prodotti risultavano destinati". Al termine delle operazioni i militari e i funzionari delle Dogane hanno staccate multe per 60mila euro.