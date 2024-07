Sequestro da 84 milioni al colosso della logistica Gxo: "Usati serbatoi di manodopera"

La guardia di finanza di Lodi ha sequestrato quasi 84 milioni di euro alla filiale italiana della Gxo. L'accusa nei confronti della multinazionale della logistica è di frode fiscale. Il sequestro preventivo è avvenuto a seguito dell'inchiesta dei pm di Milano Paolo Storari e Valentina Mondovì. Sono in corso diverse perquisizioni nelle province di Milano, Monza, Novara e Piacenza nei confronti delle imprese coinvolte con conseguente notifica di informazione di garanzia per responsabilità amministrativa legata ai presunti reati commessi dai dirigenti della società.

Dalle indagini è emersa un'articolata frode fiscale derivante dell'uso da parte della Gxo, che tra le varie attività utilizza anche i droni per la movimentazione delle merci, di fatture per operazioni inesistenti a fronte della stipula di contratti d'appalto fittizi al posto di contratti di somministrazione di manodopera. Al centro ci sarebbero, dunque, i 'serbatoi di manodopera', un sistema attraverso cui le grandi aziende si garantiscono tariffe particolarmente competitive sul mercato appaltando la manodopera a cooperative e altre società in modo irregolare.

In totale sarebbero state emesse e usate dalla società beneficiaria fatture false per oltre 382 milioni di euro. In particolare - si legge in una nota - "i rapporti di lavoro con la società committente sono stati 'schermati' da consorzi e cooperative 'filtro', che a loro volta si sono avvalsi di diverse cooperative e società aventi la mera funzione di serbatoio di manodopera, le quali avrebbero sistematicamente omesso i previsti adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali".