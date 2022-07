I 120 chili di hashish nascosti nel box

Panetti e ovuli di hashish per 120 chili, ma anche una scacciacani senza tappo rosso con sei cartucce e molti soldi, quasi 7mila euro. E' quanto scoperto e sequestrato dalla polizia lunedì 4 luglio a carico di due uomini poi arrestati per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Gli investigatori del commissariato di Cinisello Balsamo, durante un servizio finalizzato a reprimere il traffico e lo spaccio di droga, hanno notato lo strano movimento di un'auto all'ingresso di un complesso di box situato a Oreno di Vimercate (Monza-Brianza). I poliziotti sono entrati nell'area del box e hanno scoperto i due uomini (entrambi marocchini, di 25 e 33 anni) mentre maneggiavano la droga.

In particolare utilizzavano l'auto per trasportarla e il garage come deposito. Nel box sono stati trovati e sequestrati 120 chili di hashish inscatolati e suddivisi in panetti e ovuli. C'era anche la scacciacani, a cui era stato tolto il tappo rosso. Era munita di un caricatore con sei cartucce. All'interno della vettura, i due spacciatori avevano creato un vano sulla plancia per nascondere la droga. Non è tutto, perché in casa di uno dei due sono stati trovati circa 6.950 euro in contanti, anch'essi posti sotto sequestro.