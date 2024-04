Maxi sequestro di articoli cinesi: 2 milioni e 400mila articoli non a norma

Un sequestro di ingenti quantità di prodotti non a norma effettuato dalla Guardia di Finanza in negozi gestiti da personale cinese. I controlli sono stati effettuati in esercizi commerciali a Padova e in una ditta con sede legale a Milano. Qui i militari hanno rinvenuto 2 milioni e 400mila articoli privi di indicazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’utilizzo del prodotto, in violazione delle disposizioni del Codice del Consumo. Tra gli articoli potenzialmente pericolosi le fiamme gialle hanno trovato vetrinette per esposizione, parti di manichini, blister e prezzatrici.

Uno dei sopralluoghi si è svolto in un grossista d'abbigliamento che aveva in vendita più di 10mila abiti da sposa, senza avvisi minimi previsti dalla disciplina in materia di informazioni al consumatore. Le etichette riportavano denominazioni di materiali diversi da quelle normativamente previsti, espressi solo in sigle, in ordine non decrescente rispetto alla grammatura o in lingua non italiana.

A seguito dei sopralluoghi e dei sequestri, il legale rappresentante della ditta con sede a Milano è stato segnalato alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e l'altro a quella di Padova.