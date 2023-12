A Milano si vendono (anche) iPhone tarocchi

Tre fotocamere, chassis in acciaio e scatola bianca. A prima vista sembrava un iPhone 15 pro, ma in realtà era un clone (venduto a circa 400 euro). Per questo è stato sequestrato dalla polizia locale insieme ad altre sei paia di Airpods pro, due confezioni di Chanel bleau e un Apple Watch. Tutti oggetti contraffatti che un 23enne stava vendendo in piazza Duomo a Milano.

Tutto è successo nel pomeriggio di giovedì 6 dicembre, vigilia di Sant'Ambrogio. I ghisa del nucleo operativo Duomo hanno notato il giovane mentre cercava di proporre la merce a passanti e turisti davanti alla cattedrale. Il prezzo? Decisamente conveniente, circa un terzo del reale valore degli oggetti autentici.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Secondo quanto trapelato pare che tutta la merce sia stata importata dalla Cina ed era perfettamente funzionante.