La Locale di Milano ha sequestrato 17mila mascherine

Pacchi e pacchi di mascherine, tutte apparentemente in regola ma senza la certificazione necessaria. Oltre 17mila mascherine senza marchio Ce sono state sequestrate dalla polizia locale di Milano a un negoziante in zona Paolo Sarpi che è stato denunciato per frode in commercio.

Tutto è iniziato quando il personale del nucleo tutela trasporto pubblico, impegnato nel controllo del rispetto delle normative anti-Covid sulla linea 56 e alla fermata della metropolitana Loreto, ha notato che all'interno di un negozio erano esposte e vendute mascherine non conformi. Era scattato il sequestro della merce e attraverso i documenti i ghisa sono arrivati al presunto fornitore del negozio: il rivenditore della Chinatown milanese.

Una volta entrati nel deposito di via Nicolini gli agenti hanno trovato e sequestrato 16mila mascherine ffp2 e 830 chirurgiche destinate ai bambini.