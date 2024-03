Sequestrate mimose e rose "abusive": gli agenti le lasciano sulle panchine contro la violenza sulle donne

Un modo per far rispettare la legge. Un modo per celebrare la festa della donna. Venerdì 8 marzo, gli agenti della polizia locale di Bresso sono stati impegnati in un servizio organizzato per garantire la libera concorrenza e garantire il rispetto delle regole, verificando soprattutto le licenze dei venditori di fiori.

Durante il controllo, i "ghisa" hanno sanzionato cinque venditori ambulanti di mimose che non avevano tutti i documenti necessari per vedere i fiori. Durante tutta la mattinata sono stati sequestrati circa cinquecento mazzi di mimose e fiori, tra cui diverse rose.

Proprio alcune delle rose sono poi state lasciate dagli agenti sulle panchine rosse dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne che si trovano in città.