'Ndrangheta, maxi sequestro da 15 mln

Un sequestro da 15 milioni di euro per traffico di droga. La guardia di finanza ha messo i sigilli a 11 fabbricati, 22 terreni, 12 auto e due attività economiche.

Le fiamme gialle, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in Lombardia, Piemonte e Calabria. Ad essere colpiti dal provvedimento persone, tutte italiane, già arrestate per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L'operazione, si legge in una nota della Guardia di finanza, punta a colpire "un'associazione a delinquere stanziata in Lombardia, composta da soggetti appartenenti a un sodalizio di Africo (RC), che si approvvigionava, tramite broker internazionali di origine campana, di sostanza stupefacente importata dall'Olanda, rifornendo nel contempo vari gruppi criminali dislocati in diverse aree del territorio nazionale (Milano, Buccinasco, Cornaredo, Caronno Pertusella, Reggio Calabria, Genova, Roma, ecc.), tra i quali un'associazione operante a Quarto Oggiaro".

Secondo gli investigatori, il gruppo criminale avrebbe guadagnato 15.832.215 euro vendendo droga. I titolari dei beni sequestrati, peraltro, avevano dichiarato redditi non in linea con la proprietà dei tanti beni che ora sono finiti sotto sequestro.