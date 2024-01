Blitz al mercato del falso: sequestrate false Nike e borse per 160mila euro

Nike “squalo”, Air Force, ma anche borse Gucci Yves Saint Laurent, oltre a borse Prada e Christian Dior. Tutto materiale falso (circa 160mila euro il valore complessivo) esposto su bancarelle improvvisate. Tutti oggetti sotto sequestro. È il risultato di un blitz della guardia di finanza a Bollate, hinterland nord di Milano.

Durante le operazioni sono stati denunciati cinque venditori ambulanti. Non solo, sono scattate maxi multe anche nei confronti di quattro clienti che avevano comprato gli oggetti falsi. L’operazione dei finanzieri della stazione di Paderno Dugnano è stata messa a segno anche grazie ai carabinieri della tenenza di Bollate, delle stazioni di Novate e Arese con la collaborazione della polizia locale. Il blitz, spiegano le fiamme gialle, è nato “da una pregressa attività di intelligence e di controllo del territorio che ha permesso di riscontrare la presenza di un mercato abusivo” nel quale venivano venduti “beni riportanti i marchi di note griffe di moda, nazionali ed estere, di sospetta provenienza e di dubbia autenticità”.

In totale sono stati sequestrati 3mila capi di abbigliamento e accessori (borse, cinture, scarpe, giacche, portafogli, sciarpe, profumi) per un valore di circa 160mila euro. Cinque commercianti sono stati denunciati per contraffazione, vendita di prodotti contraffatti e ricettazione; uno di loro, inoltre, è stato denunciato perché irregolare in Italia.