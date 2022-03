Milano, sequestrati 120 chili di carne e pesce in un locale

Irregolarità e sigilli. Circa 120 kg tra pesce e carne sono stati sequestrati nelle scorse ore in un'attività commerciale in via Settembrini, in zona stazione centrale, a Milano. L'operazione è stata messa a segno dagli agenti della polizia locale del capoluogo menegino, che durante i controlli - eseguiti dall'annonaria - hanno verificato che la merce non aveva tutti i documenti necessari per tracciare la provenienza.

Al titolare del locale è stata contestata la violazione degli articoli del decreto legislativo del 2007 che impone l'osservanza di procedure per la tracciabilità alimentare. L'uomo dovrà pagare una multa di 2mila euro.

A fine febbraio era stata invece la guardia costiera a mettere a segno dei controlli in 76 ristoranti sotto la Madonnina, di cui 42 non erano risultati in regola, mentre al mercato ittico non erano stati rilevate irregolarità. Durante le verifiche erano stati sequestrati più di 400 chili di pesce.