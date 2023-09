Il maxi sequestro: 500mila pile contraffatte

Mezzo milione di pile stilo e mini stilo marchiate Duracell, ma false, sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Perugia. E 18 persone sono state denunciate. L'indagine è stata avviata a dicembre del 2022 su segnalazione di pile probabilmente contraffatte in vendita presso un negozio di ferramenta, ed è proseguita in tutta Italia per mesi.

I finanzieri hanno dapprima sequestrato 153mila prodotti nel punto vendita, appartenenti ai lotti sospetti. E poi, attraverso l'esame di fatture d'acquisto e documenti di trasporto, hanno ricostruito la 'filiera commerciale', perquisendo i principali luoghi di stoccaggio a Livorno, Palermo, Verona e Milano, e in altre città italiane, presso negozi al dettaglio.

Approfondimenti disposti dalla procura di Perugia su campioni della merce sequestrata hanno accertato la contraffazione del marchio. Talvolta i commercianti (tra cui tabaccai, ferramenta e altro) non erano a conoscenza dell'origine illecita del prodotto. Le pile, poi, erano vendute praticamente allo stesso prezzo di quelle originali, il che traeva in inganno i consumatori finali.

In tutto sono state sequestrate più di 570mila pile, tra stilo e mini stilo, e 145mila cartoncini che contengono le pile stesse. 18 persone sono state denunciate alla procura.