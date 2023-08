Perché la polizia locale ha sequestrato un carretto del pollo fritto

Prima il blitz della polizia locale, poi le pulizie (straordinarie) degli operatori di Amsa. È quello che è successo in via dei Transiti a Milano (zona Pasteur) nella serata di giovedì 3 agosto. Al centro del blitz un venditore ambulante di pollo fritto cui è stato sequestrato il mezzo di lavoro.

A dare notizie del fatto è stato Marco Granelli, assessore alla sicurezza. "Ieri sera la polizia locale è nuovamente intervenuta in via dei Transiti e ha sequestrato il furgoncino del venditore ambulante di pollo fritto che stazionava portando degrado e disturbo ai residenti - ha scritto Granelli in una nota -. Oltre a questo ha allontanato le persone che bivaccavano e successivamente Amsa ha ripulito tutto".

Il blitz, stando a quanto riferito dall'assessorato, è scattato in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti. "Facciamo sentire la nostra presenza, lavoriamo per il rispetto delle regole e per contingentare le situazioni di degrado nei quartieri della città", ha concluso Granelli.