Sequestrati 6 milioni all'uomo della 'ndrangheta nei cantieri di Ortomercato e Scalo Romana

Sequestrati 6 milioni di euro a Pietro Paolo Portolesi, 52enne di Platì, residente nella città metropolitana di Milano. Il provvedimento di sequestro, emesso dal Tribunale di Milano, è stato eseguito dalla direzione investigativa antimafia. Le indagini avevano portato all'arresto dell'uomo, che risponde di trasferimento fraudolento di beni e valori.

In particolare, grazie alla copertura di alcuni prestanome, l'uomo aveva attribuito falsamente a terzi la titolarità delle sue aziende per eludere l'eventuale applicazione, appunto, di sequestri e confische, e per aggirare le disposizioni antimafia come subappaltatore e subfornitore in appalti pubblici importanti, tra cui lo Scalo Romana e l'Ortomercato a Milano. Le indagini hanno permesso di individuare 4 aziende (comprensivi di un fabbricato, terreni, conti correnti e 30 automezzi tra auto, rimorchi e trattori) e 3 immobili, che erano intestati a terzi ma nella disponibilità dell'uomo.

Bonifica allo Scalo Romana

In passato, l'uomo era stato condannato per traffico di droga e associazione mafiosa. Ora è scattato il sequestro dei beni individuati, per 6 milioni di valore complessivo, ritenuti frutto delle attività illecite. Tra le altre cose, le società attribuite a Portolesi erano attive allo Scalo Romana per la bonifica delle infrastrutture ferroviarie da smantellare in vista della realizzazione del villaggio olimpico. Il ruolo delle società di Portolesi è stato quello di fornire un'area per lo smaltimento delle macerie. Le aziende dell'uomo avevano anche commesse nei rifiuti edili dell'Ortomercato di Milano e nei cantieri della Tangenziale di Novara.