Blitz antidroga, trovati (anche) 600mila euro di profumi D&G

Aveva 600mila euro di profumi Dolce&Gabbana nascosti su un furgone e poco più di 4 grammi di coca in casa. E per lui, italiano di 52 anni, è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. È successo in zona Gratosoglio a Milano nel pomeriggio di giovedì 6 luglio.

Tutto è iniziato quando gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio, durante alcuni accertamenti, sono arrivati a un appartamento di via Gattinara segnalato come "probabile luogo di spaccio", si legge in una nota della questura.

Durante il blitz i poliziotti hanno identificato il proprietario e, a seguito della perquisizione dell'appartamento, hanno trovato in un mobile della cucina 4,27 grammi di cocaina e banconote per 6.900 euro. Non solo, all'interno di un furgone gli agenti hanno trovato oltre 5.600 flaconi di profumo di Dolce&Gabbanana, suddivisi in base al formato da 50 o 100ml. Non è ancora chiaro da dove provenga il carico (che secondo una prima stima vale circa 600mila euro). Sul caso sono in corso accertamenti.