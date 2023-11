La donna con 36 profumi di lusso in valigia: "Ho la fattura" (ma è falsa)

Aveva anche la fattura. Peccato che, stando a quanto accertato dagli investigatori, fosse falsa. Una donna è stata denunciata nei giorni scorsi dalla guardia di finanza dopo essere stata fermata a bordo di un treno Tilo partito da Lugano e diretto a Milano con 36 confezioni di profumi.

Alla classica domanda se avesse nulla da dichiarare, la viaggiatrice ha detto di no, ma nel suo bagaglio i militari hanno trovato i profumi, tutti di note marche di lusso e tutti con l'antitaccheggio. La passeggera, si legge in una nota della Gdf, "dichiarava di non avere con sé la fattura ma che l’avrebbe prodotta successivamente", cosa che effettivamente ha fatto.

Analizzando il documento, emesso da una società tedesca, le fiamme gialle hanno però verificato che in realtà si trattava di una fattura falsa. A quel punto la donna è stata denunciata a piede libero con le accuse di contrabbando aggravato, evasione di Iva all'importante e uso di atto falso. Le confezioni sono invece state sequestrate.