Sequestrarono un minorenne per rapinarlo, arrestati

Verso metà agosto avevano rapinato un ragazzo di 17 anni e, pochi giorni dopo, lo avevano sequestrato per alcune ore, pretendendo mille euro da lui. Ora tutti e cinque gli autori del gesto sono finiti in carcere. L'ultimo è stato arrestato a Tirana, in Albania, e verrà estradato.

L'antefatto il 9 agosto, in un pub di Cassano d'Adda: il 17enne è stato avvicinato dalla banda (composta da cinque ragazzi tra i 20 e i 23 anni) e costretto sotto minaccia a consegnare una felpa e i contanti che aveva in tasca. Il secondo episodio l'11 agosto, questa volta in una pizzeria di Vaprio d'Adda, paese di residenza del ragazzo. Stavolta i cinque hanno alzato il tiro: minacciandolo con un cric, lo hanno portato in un appartamento di Cassano d'Adda e lo hanno trattenuto diverse ore, intimandogli di consegnare mille euro. Poi lo hanno abbandonato in un'altra località.

Subito dopo il rapimento lampo, il 17enne ha sporto denuncia. I carabinieri di Vaprio d'Adda hanno avviato le indagini e individuato i cinque estorsori. I primi tre, tutti italiani tra i 20 e i 23 anni, sono stati arrestati quasi subito. Il quarto, un albanese, è stato rintracciato e arrestato pochi giorni dopo a Monza. Il quinto, invece, anche lui albanese, era nel frattempo scappato nel Paese d'origine, ed è stato arrestato dalla polizia albanese a inizio novembre. Secondo le indagini si tratterebbe di una banda che aveva l'abitudine di 'terrorizzare' i ventenni della zona, con l'abitudine di estorcere loro del denaro.