I Rolex e le borse Gucci finti spediti per posta a Milano

Orologi di marche prestigiose, accessori firmati da famosi stilisti, ma tutti rigorosamente contraffatti. L'agenzia delle dogane e dei monopoli ha sequestrato 237 articoli di questo tipo che erano stati spediti a Milano per posta.

In particolare dall'inizio del 2021, i funzionari hanno scoperto e posto sotto sequestro 156 orologi con marchi non autentici dei più noti marchi, soprattutto Rolex, e 81 accessori di abbigliamento, principalmente borse e scarpe, recanti i segni distintivi delle più rinomate griffe di moda, come Fendi, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Versace e Dior.

I prodotti contraffatti sono stati rinvenuti in piccole spedizioni postali provenienti dalla Cina e in misura minore dal Regno Unito, che erano destinate a privati residenti in tutt'Italia. A scoprirli l'Adm di Milano-Roserio.

Dopo il ritrovamento, a confermare che gli articoli fossero dei falsi sono stati i periti delle società titolari dei marchi. A quel punto i responsabili della contraffazione sono stati denunciati e multati.