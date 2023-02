L'amico dei calciatori che faceva la bella vita con i soldi ('rubati') alle slot

La villa in Sardegna, le serate al casinò, le partite allo stadio con gli amici della serie A. In poche parole: troppo lusso. Troppo lusso per passare inosservato. Un uomo di 54 anni, originario di Busto Arsizio, è finito nei guai nei giorni scorso dopo un'indagine della guardia di finanza perché accusato - si legge in una nota della Gdf - di essersi "appropriato del denaro pubblico di cui aveva il possesso per ragioni di servizio, in qualità di incaricato di pubblico servizio".

Il 54enne, infatti, è l'amministratore unico di una società a responsabilità limitata che aveva il compito di raccogliere gli incassi delle sale slot per poi riversarli ai Monopoli. Le indagini, mettono nero su bianco i finanzieri, hanno invece "permesso di appurare che, a seguito delle operazioni di prelievo delle giocate - cosiddetto 'scassettamento' - delle slot machine", l'uomo "ometteva il versamento alla concessionaria".

Per lui è stata disposta la misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per 12 mesi e soprattutto è scattato il sequestro per equivalente, finalizzato alla confisca, di beni per 707mila euro, considerato il "profitto del reato di peculato". Al 54enne sono stati sequestrati un appartamento di pregio, tre terreni, quote di capitale di una società e soldi presenti su cinque conti correnti.

La stessa inchiesta della guardia di finanza, si legge ancora in un comunicato, ha permesso di verificare che "l’indagato avesse uno stile di vita altamente sopra le proprie possibilità, disponendo di macchine di grossa cilindrata, frequentando locali e giocatori di calcio di squadre di serie A e recandosi spesso a vedere partite di calcio allo stadio". Amante dei casinò, l'imprenditore possedeva anche una villa in Sardegna.