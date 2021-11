La Srl milanese fatta fallire e il tesoro da 12 milioni di euro sparito

Da Milano alla Romania, passando per la Svizzera. Nel tentativo, inutile, di sfuggire alla finanza. Le fiamme gialle meneghine hanno sequestrato venerdì mattina 76 fabbricati e 25 terreni tra Mantova, Brescia, Sassari e Trento, tutti appartenenti ad una società di diritto rumeno, per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro.

Le indagini, si legge in una nota della Gdf, hanno "riguardato una bancarotta fraudolenta realizzata da una società a responsabilità limitata milanese operante nel settore immobiliare, dichiarata fallita nel febbraio 2020 dopo aver accumulato, a partire dal 2010, un ingente passivo fallimentare soprattutto nei confronti di istituti di credito".

Non solo debiti con le banche, però. Perché dopo il fallimento della società, che era proprietaria di un "rilevante patrimonio immobiliare" e che "presentava un patrimonio netto ampiamente positivo", gli investigatori hanno accertato che i due responsabili stavano cercando di "spostare" i beni dell'azienda ormai in bancarotta.

"È emerso - proseguono le fiamme gialle - che gli amministratori della società hanno realizzato lo svuotamento del patrimonio aziendale" sia trasformando le "riserve di capitale per versamenti in conto capitale in posizioni debitorie verso i soci", sia trasferendo le quote societarie e gli immobili a "una società svizzera" e a "una controllata di quest’ultima, di diritto rumeno, senza alcun effettivo pagamento". Un trucco che però non è sfuggito ai finanzieri, che hanno sequestrato il tesoro.