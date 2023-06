Frode al fisco, maxi sequestro da quasi 50 mln a Esselunga

Quasi 50 milioni di euro sequestrati a Esselunga, notissima catena di supermercati. Questo il risultato di un'operazione della guardia di finanza nei confronti dell'azienda leader della grande distribuzione, ora accusata di frode fiscale.

Il maxi sequestro, a carattere preventivo e disposto d'urgenza, è stato effettuato dopo che le fiamme gialle, coordinate dalla pm Paolo Storari della Procura milanese, hanno indagato con la collaborazione dell'Agenzia delle entrate sulla presunta somministrazione illecita di manodopera all'interno della società.

Gli investigatori hanno rivelato un meccanismo articolato di truffa ai danni del fisco, che avrebbe visto l'azienda della Gdo emettere fatture per operazioni mai compiute e stipulare contratti di appalto fittizi per ingaggiare manodopera, violando la normativa di settore. Nel complesso sarebbero state emesse fatture inesistenti per un ammontare di oltre 221 milioni di euro, più Iva superiore a 47 milioni di euro. Sono invece 47.765.684,45 i milioni che i militari hanno sequestrato alla società.

In base a quanto ricostruito, Esselunga non avrebbe assunto direttamente il personale, ma si sarebbe avvalsa di società intermediarie, che a loro volta si rivolgevano ad altre cooperative. In altri casi, invece, l'azienda per trovare dipendenti si rivolgeva direttamente alle coop, i cosiddetti 'serbatoi di manodopera', che omettevano sistematicamente di versare l'Iva e, nella maggior parte dei casi, anche i contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori. Sono al momento in corso perquisizioni nei confronti di persone e società di Milano, Novara e Bergamo.