Contrabbando, a Malpensa fermato un "carico" di tabacco proveniente dagli Usa

Sui documenti erano "giocattoli per bambini" ma una volta aperto il pacco è stato trovato il tabacco

Sulla carta erano giocattoli per bambini ma all'interno della scatola c'era del tabacco. Ha cercato di far arrivare in Italia oltre un chilo di tabacco di contrabbando ma il pacco è stato bloccato dai funzionari dell'agenzia delle dogane all'aeroporto di Malpensa. Il fatto è stato reso noto con un comunicato dell'Adm.

Tutto è iniziato quando la spedizione, proveniente dagli Stati Uniti attraverso il servizio postale americano, è stata sottoposta a controllo da parte dei funzionari in servizio. Una volta aperta la confezione i funzionari si sono trovati di fronte 32 buste per un totale di 1.344 grammi di tabacco. Per la violazione è stato contestato il tentato contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri a carico di ignoti e il carico è stato sequestrato.