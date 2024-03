A boss Zappia sequestrati terreni per 500mila euro a Buccinasco

Sequestro di terreni per 500mila euro a Buccinasco (Milano) a carico di Pasquale Zappia, 84 anni, originario di Paltì (Reggio Calabria), considerato il 'Maestro generale della Lombardia' per la 'ndrangheta. In pratica il vertice dell'organizzazione. L'operazione che ha portato al sequestro (eseguito dai carabinieri di Pavia) ha avuto origine da un'interdittiva antimafia emessa da parte della prefettura di Milano, a cui sono seguiti accertamenti preliminari dei carabinieri.

Accertamenti che hanno consentito di porre la storia giudiziaria di Zappia a confronto con gli introiti patrimoniali progressivamente accumulati, risultati frutto di investimento di proventi dei delitti di cui lo stesso Zappia era accusato. Di conseguenza, in applicazione del codice antimafia, i terreni erano meritevoli di recupero da parte dello Stato.

Tra le altre indagini, Zappia nel 1993 fu coinvolto nell'operazione Nord-Sud, e poi condannato nel processo Infinito.