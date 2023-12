L'antimafia di Milano sequestra 86 milioni al colosso Ups per frode fiscale

La guardia di finanza di Milano sta eseguendo oggi un sequestro di circa 86,5 milioni di euro alla filiale italiana di Ups, il colosso americano delle consegne che ha il suo quartier generale mondiale ad Atlanta. I finanzieri si sono mossi su ordine del dipartimento distrettuale antimafia della procura di Milano che ha avviato tempo fa un’indagine per frode fiscale sulla società, coordinata dal pm Paolo Storari. Sono tre al momento gli indagati, tutti vertici della filiale italiana del gruppo americano che si sono succeduti a partire dal 2017 e fino al 2022.

Il meccanismo di questa presunta frode è di quelli già scoperti e sanzionati in passato dalla procura milanese (casi Brt, Geodis, Esselunga) , e nasce dall’utilizzo di Ups di manodopera esterna proveniente da cooperative. I lavoratori erano fatti passare come “appaltati” alla società, ma in realtà si trattava di mere somministrazioni di lavoro manuale vietato a queste cooperative e consentito solo alle agenzie di lavoro interinale. Appalto e somministrazione hanno regimi fiscali differenti e per Ups quello più favorevole era il primo, che gli ha consentito di ottenere Iva a credito per 86 milioni negli anni considerati su 480 milioni di commesse, schermate attraverso società “filtro” per rendere più difficile la reale identificazione.

Sono in corso anche perquisizioni a persone nelle zone di Milano, Roma, Como e Reggio Emilia.