Il deposito del finto cachemire: sventata la maxi truffa da un milione di euro

Sulla carta cachemire e seta. Nella realtà poliestere e viscosa. La guardia di finanza di Pavia ha sequestrato 120mila capi di abbigliamento e accessori trovati in un capannone di Lacchiarella in teoria confezionati con filati di pregio come cachemire e seta ma, in realtà, realizzati con tessuti sintetici di qualità inferiore.

L'indagine è nata dai controlli effettuati dai finanzieri in alcuni negozi della provincia pavese, dove sono state trovate in vendita sciarpe di pregio, che sono poi risultate composte - si legge in una nota della Gdf - "unicamente da filati sintetici quali poliestere e viscosa".

Le fiamme gialle sono quindi risalite alla filiera distributiva dei prodotti, riuscendo a individuare il deposito del fornitore. Nel capannone nel Milanese è stato trovato un "ingente quantitativo" di abiti e accessori "con false indicazioni merceologiche sia qualitative che di origine e provenienza. Inoltre, tra la merce rinvenuta in magazzino, vi erano anche alcune migliaia di guanti in similpelle prodotti in Cina ma riportanti una falsa origine italiana in etichetta".

Il titolare dell'azienda è stato denunciato alla procura di Pavia per i reati di frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti con segni mendaci. Il materiale sequestrato, stando ai calcoli della finanza, avrebbe procurato un profitto superiore al milione di euro.