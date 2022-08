Picchiato e sequestrato in casa da due rapinatori che cercano di aprirgli la cassaforte

Quando è rientrato in casa gli sono piombate addosso due ombre. Lo hanno atterrato, minacciato con un cacciavite e immobilizzato su una sedia. Un ragazzo di 25 anni è stato malmenato e sequestrato in casa sua, in via Arena a Milano (zona Navigli), da due malviventi che hanno anche cercato di forzare la cassaforte ma che sono scappati a mani vuote all'arrivo della polizia. È successo nella notte tra sabato e domenica 7 agosto e sul caso sta indagando la questura.

Tutto è iniziato intorno alla mezzanotte e mezza quando il 25enne, secondo quanto messo a verbale, è rientrato nel suo appartamento ed è stato aggredito. Per lui sono state tre ore di paura: i malviventi lo hanno minacciato cercando di farsi aprire la cassaforte, ma è stato tutto inutile.

Sono stati alcuni vicini di casa insospettiti dalle urla a notte fonda a chiamare il 112. Sul posto sono intervenute le volanti della questura e proprio sentendo le sirene della polizia i malviventi sono scappati attraverso i tetti della zona.

Gli agenti hanno raccolto e messo a verbale la testimonianza del 25enne e sono al lavoro per dare un volto e un nome ai due malviventi.