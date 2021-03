Villa con piscina, auto potenti, soldi, lusso: la vita da sogno del truffatore "inarrestabile"

Dodici anni fa, quando il copione era stato praticamente identico, gli agenti gli avevano sequestrato una casa a San Giuliano Milanese, due Mercedes e un conto corrente sul quale, nel giro di soli dodici mesi, aveva versato 700mila euro tra contanti e assegni. Martedì, in una sorta di seconda puntata della serie, gli stessi agenti gli hanno "portato via" una mega villa di lusso in provincia di Milano, un immobile e due terreni a Imperia e vari conti correnti.

Il "Paperon de' Paperoni" è Paolo Lisi: 42 anni, nato a Genova, origini sinti e un curriculum criminale praticamente infinito. Il primo precedente è del 1993, quando di anni ne aveva solo 15 ed era finito nei guai per un furto. L'anno dopo ancora furto, due anni dopo furto, false generalità e uso di atto falso, nel 98 evasione, nel 2003 truffa e furto, nel 2005 truffa, lesioni personali e ricettazione.

Video | La villa di lusso del 43enne

Nel 2008 ecco i primi guai con la divisione Anticrimine, che indagando sui suoi patrimoni aveva dimostrato che tutti quei beni erano stati acquistati proprio con i soldi guadagnati con le azioni criminali e aveva disposto il sequestro, oltre che la sorveglianza speciale, scaduta nel 2014.

A quel tempo, la "carriera" di Lisi - un vero e proprio criminale "inarrestabile", che non si è mai fermato davanti ai vari provvedimenti - era già arrivata alla svolta, con la specializzazione nel "rip deal", letteralmente l'affare strappato. Il raggiro è semplice: i truffatori si spacciano per facoltosi uomini d’affari ed entrano in contatto con imprenditori - spesso del Nord Europa - interessati a compravendite immobiliari. Conquistata la fiducia di quelle che poi saranno le loro vittime, dopo incontri in hotel di lusso o circoli privati, i criminali propongono loro un cambio di valuta, prospettando condizioni chiaramente favorevoli per la controparte. A quel punto il colpo è pronto: i raggirati consegnano soldi veri ai truffatori, che "rispondono" con valigette piene di carta straccia e banconote facsimile.

Proprio con il rip deal, secondo quanto accertato dai poliziotti guidati dalla dirigente Alessandra Simone, Lisi sarebbe riuscito a costruire un vero e proprio impero, anche dopo il primo sequestro del 2008. E anche perché l'altra sua grande specialità - sempre secondo le ricostruzioni degli investigatori - è far "sparire" e "riapparire" i suoi averi.

Nel 2012, infatti, era finito nei guai con l'accusa di intestazione fittizia di beni dopo che le forze dell'ordine avevano scoperto che il 43enne aveva creato una vera e propria rete di prestanome a cui intestare case, auto e soldi per cercare di sottrarli ai provvedimenti delle autorità. Nel 2018 il suo ultimo colpo, almeno tra quelli accertati: lui e due complici erano finiti in manette dopo aver cerato di "pagare" 25mila euro di bitcoin con le solite banconote false.

Mettendo insieme i suoi precedenti e il suo stile di vita, i poliziotti dell'Anticrimine hanno dimostrato - si legge nelle carte - che "Lisi ha acquistato immobili di lusso e ha mantenuto un tenore di vita del tutto ingiustificato rispetto alle entrate reddituali del suo nucleo familiare". Né lui, né la moglie né i sei figli - tre dei quali minorenni - risultano avere un lavoro stabile, eppure avevano a disposizione una villa a Lainate con tanto di doppia cucina, piscina coperta, giardino e sala giochi personale. Gli ultimi beni sequestrati al 43enne, con l'ok della sezione misure di prevenzione del tribunale, hanno un valore di 2 milioni di euro. Forse troppo per chi dichiara redditi irrisori.