Il trafficante di droga "sommelier": in cantina 9mila vini da 1 milione e mezzo di euro

Più un caveau che una cantina. La guardia di finanza di Milano ha sequestrato a un uomo, un 33enne finito in una maxi indagine antidroga, più di 9mila bottiglie di vino per un valore di oltre un milione e mezzo di euro.

I sigilli sono scattati dopo che i militari - si legge in una nota della Gdf - hanno portato a termine nuovi accertamenti su "alcuni soggetti rimasti a piede libero a seguito dell’operazione che, nell’ottobre scorso, ha condotto all’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare e al sequestro di beni, aziende e disponibilità finanziarie per oltre 129 milioni di euro, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale". All'epoca gli investigatori avevano sgominato una rete internazionale di narcotrafficanti attivi tra l'Italia e la Spagna che pagavano la droga e ripulivano il denaro sporco grazie al "Fei’chi en", una sorta di banca "abusiva" cinese con la compiacenza di alcuni negozi di Milano.

I finanzieri, nei giorni scorsi, hanno sequestrato altri 84 chili di stupefacenti tra hashish e marijuana, 4 orologi di lusso e più di 100mila euro in contanti, arrestando in flagranza di reato uno degli indagati, proprio l'amante dei vini, il più costoso dei quali aveva un'etichetta di 15mila euro. Sempre al 33enne - hanno annunciato le fiamme gialle - sono stati sequestrati soldi su un conto corrente e un immobile in provincia di Bergamo da 200mila euro.