Crea una mini serra di marijuana in casa: arrestato dai carabinieri

Tre piante di marijuana, 200 grammi di erba e un appartamento. È quanto hanno sequestrato i carabinieri a un 22enne di Busto Arsizio, ma domiciliato a San Vittore Olona, arrestato nella giornata di mercoledì 9 dicembre con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti da destinare allo spaccio. Il fatto è stato reso noto dal comando provinciale di Milano attraverso una nota.

Il sequestro è arrivato al termine di una indagine svolta dai militari della stazione di Cerro Maggiore. Durante il blitz all'interno dell'abitazione di Busto è stata trovata una serra (con tanto di impianto di areazione e lampade) in cui stavano crescendo tre piante di canapa. Non solo, all’interno di un’altra serra di dimensioni più ridotte sono stati trovati 14 rami con infiorescenze, per un peso lordo complessivo di circa 200 grammi.

Inoltre all’interno dell’abitazione sono stati trovati prodotti destinati a favorire la coltivazione della marijuana e strumenti per confezionare, tritare e fumare la medesima sostanza.