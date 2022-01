La polizia entra dalla finestra e scopre la serra di marijuana in casa

Hanno cercato di resistere fino all'ultimo. Ma inutilmente. Un uomo di 34 anni e una donna di 20, entrambi italiani, sono stati arrestati lunedì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo che in casa loro è stata scoperta una vera e propria serra artigianale di "erba".

A incastrarli sono stati gli agenti delle volanti, che verso le 15 hanno ricevuto una segnalazione su un appartamento di via Quinto in cui una coppia spacciava. Al loro arrivo, i poliziotti hanno individuato l'abitazione - "guidati" anche dal forte odore di droga che arrivava dall'interno - ma la casa è sembrata vuota, almeno fino a quando si sono sentiti distintamente dei rumori.

Ormai certi che dentro ci fosse qualcuno, i poliziotti hanno chiesto aiuto ai pompieri e sono riusciti a entrare dalla finestra, forzando la tapparella. Il 34enne è stato trovato in sala, mentre la 20enne si era chiusa in una stanza al cui interno è stata scoperta una serra con cinque piantine di marijuana e l'impianto di areazione e ventilazione. In casa sono anche stati sequestrati 50 grammi di marijuana già pronti per essere spacciati.