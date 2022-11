Allaccio abusivo alla rete elettrica per coltivare marijuana in serra

Aveva fatto un cavallotto posticcio vicino alla cabina dell'Enel. Da lì partiva - senza passare dal contatore - un cavo elettrico che arrivava fin dentro al suo capannone. Proprio grazie a quell'allaccio abusivo i carabinieri hanno trovato una piantagione di marijuana. È successo in via Nilde Iotti a Pieve Emanuele nel pomeriggio di martedì 22 novembre, nei guai un italiano di 58 anni che è stato denunciato per furto di energia elettrica e traffico di sostanze stupefacenti.

Tutto è iniziato con una segnalazione per un allaccio abusivo alla rete elettrica. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri della stazione di Pieve Emanuele che i vigili del fuoco, data la pericolosità dell'allaccio. Una volta entrati nel capannone (regolarmente affittato al 58enne) i militari hanno scoperto che i locali erano stati trasformati in serre per la coltivazione di marijuana.

In totale sono state trovate e sequestrate 6 piante di cannabis oltre alle varie attrezzature per la coltivazione come lampade alogene, fertilizzanti. Per il 58enne, già noto alle forze dell'ordine, è scattata una denuncia in stato di libertà.