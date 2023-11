Non può permettersi il centro privato, servizi sociali segnalano una mamma al Tribunale

I servizi sociali avevano scelto un centro di terapia familiare e sostegno alla genitorialità lontano e costoso (800 euro al mese), così la madre di una bambina di 10 anni ha preferito rivolgersi a una struttura pubblica, più vicina e meno cara. Per questo è stata denunciata al Tribunale per i minorenni. Lo riporta all'Agenzia Dire lo studio legale Miraglia Associato, che segue il caso.

Negli ultimi anni la bambina è stata costretta, stando a quanto riferito dall'avvocato, a vedere il padre, che in passato era stato a lungo assente. A giugno del 2023, un decreto del Tribunale ha sancito che la bambina avrebbe dovuto restare con la madre, continuando però un percorso di terapia familiare, in un centro privato scelto dai servizi sociali, particolarmente scomodo e dispendioso per la donna, che dunque a un certo punto ha preferito optare per un'altra struttura, pubblica e quindi meno esosa, e più vicina a casa.

Tutto si aspettava, tranne che una segnalazione al Tribunale per i minorenni. Ma così è stato e, ora, i giudici potrebbero esprimersi in qualsiasi momento. Secondo quanto riferisce l'avvocato, quando la donna ha comunicato che si sarebbe rivolta a un ente pubblico, improvvisamente l'operatore privato che la seguiva avrebbe suggerito l'allontanamento della bambina da sua mamma. "A giugno era stata definita come una madre adeguata, a settembre la stessa mamma di colpo diventa inadeguata e non tutelante", il commento del legale, Francesco Miraglia.

La donna, secondo il racconto del legale, ha denunciato il centro di terapia familiare e i servizi sociali per estorsione, violenza privata, lesioni personali, false dichiarazioni in atti, frode processuale e abuso d'ufficio.