Prosegue la fuga del killer della 'ndrangheta: ricerche a Milano e in tutta Italia

Prosegue la fuga di Massimiliano Sestito, killer della 'ndrangheta evaso dagli arresti domiciliari a Pero dove era stato ristretto in attesa di una sentenza della Cassazione per aver ucciso il boss calabrese Vincenzo Femia (fatto avvenuto nel 2013 a Castel di Leva, Roma). Sul caso stanno indagando i carabinieri della catturandi del nucleo investigativo di Milano, ma per il momento il 52enne sembra essere diventato un fantasma.

I carabinieri stanno setacciando Milano e hinterland, ma le indagini proseguono parallelamente anche in Calabria dove Sestito ha costruito gran parte della sua carriera criminale. Secondo quanto trapelato il 52enne non avrebbe a disposizione ingenti somme di denaro per sostenere la sua latitanza ma potrebbe avere appoggi di spessore all'interno del mondo della malavita.

La carriera criminale di Sestito

La carriera criminale dell'uomo è di quelle di spessore. Nel 1991 era stato lui, infatti, a premere il grilletto uccidendo l'appuntato dei carabinieri Renato Lio. L'omicidio si era consumato a un posto di blocco a Soverato, nel Catanzarese. Nel tentativo di fuggire, Sestito aveva aperto il fuoco e aveva ammazzato il militare. Omicidio per cui era stato condannato all'ergastolo prima e a 30 anni poi con pena definitiva.

A gennaio 2013 il suo nome era finito di nuovo in un'indagine su un omicidio, un'esecuzione vera e propria: quella del boss calabrese Vincenzo Femia, ammazzato con nove colpi di pistola a Roma in una faida per il controllo dello spaccio. Arrestato, il 51enne era stato condannato all'ergastolo in Appello. In attesa della pronuncia della corte di Cassazione, prevista per il 3 febbraio, il 12 gennaio scorso Sestito - che ha precedenti anche per droga - era stato scarcerato e messo ai domiciliari su decisione della corte di Appello d'Assise di Roma.

Non è la prima latitanza per il 52enne: nel 2013, poco dopo l'omicidio Femia, lo 'ndranghetista aveva approfittato della semilibertà concessa dal carcere di Rebibbia per scappare. L'epilogo era arrivato a stretto giro:la polizia lo aveva braccato su una spiaggia di Palinuro, nel salernitano.