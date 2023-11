Folle rissa fuori dalla discoteca: 20enne massacrato a colpi di mannaia, due ragazzi arrestati

Si erano scagliati contro i rivali con una mannaia. Uno lo avevano quasi ammazzato, un altro lo avevano mancato per poco e un terzo lo avevano massacrato con calci e pugni, soltanto per essere intervenuto in difesa dell'amico. Due ragazzi - un ecuadoregno e un italiano di origini sudamericane, entrambi di 20 anni ed entrambi con precedenti - sono stati arrestati nei giorni scorsi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di tentato omicidio, rapina aggravata e lesioni.

I due, stando a quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero i due aggressori che all'alba dello scorso 9 luglio avevano ridotto in fin di vita un 20enne fuori dal locale “Glass cube” di piazza Indo Montanelli a Sesto San Giovanni. La violenza era esplosa dopo una discussione tra gli arrestati e la vittima, che era in compagnia di altri due coetanei. In un attimo dalle parole si era passati ai fatti e il giovane era stato colpito con una mannaia al torace e alle spalle, tanto che era stato trasportato al Niguarda in condizioni critiche ed era poi stato dimesso dall’ospedale, giorni dopo, con una prognosi di 90 giorni.

Anche i due giovani che erano con lui avevano dovuto fare i conti con la furia dei rivali: uno aveva evitato per poco i colpi di lama, mentre l’altro era finito in ospedale dopo essere stato preso a calci e pugni in faccia dai due, che gli avevano portato via il cellulare. Gli agenti del commissariato di Sesto hanno ricostruito le fasi dell’aggressione riuscendo a identificare i due arrestati, che si trovano ora a San Vittore.