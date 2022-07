Auto esce dal parcheggio e si schianta con una moto: grave 26enne

Incidente nella notte a Sesto San Giovanni. A scontrarsi in via General Cantore poco dopo la mezzanotte sono stati un'auto e una moto con in sella un ragazzo di 26 anni. Ad avere la peggio nello schianto è stato proprio il 26enne che è rimasto a terra ed è stato soccorso dal personale del 118.

Dopo la chiamata di emergenza arrivata alla centrale operativa di Areu, sul posto sono giunte un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso insieme agli agenti della polizia locale del comando cittadino che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto e accertare le responsabilità. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano: le sue condizioni sono delicate ma non è in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni, sembra che lo scontro sia avvenuto durante una manovra di uscita da un parcheggio da parte della vettura. Il conducente è stato sottoposto al test dell'etilometro per accertare che non fosse al volante sotto effetto di alcol. L'esame è stato effettuato nel corso della nottata e al test e alla compilazione degli atti ha presenziato anche il suo avvocato, il legale Federico Pisani del Foro di Milano.